Avellino, pioggia battente alla ripresa: brivido per Moretti Da Villa Stuart, riecco Richard Lasik che parla in esclusiva a 696 TV OttoChannel

L'acquazzone che si è abbattuto sul capoluogo irpino nel pomeriggio non ha fermato l'Avellino che ha ripreso la preparazione al Partenio-Lombardi. Primo allenamento dopo il rammarico accumulato sabato, quando i biancoverdi erano ad un passo dalla vittoria contro il Cesena. Il gol da Cacia da cancellare dalla testa, ma analizzando quello che è mancato nella copertura difensiva sul calcio d'angolo che ha concesso al 96' il pari ai romagnoli. Via ad una nuova settimana di allenamenti in casa biancoverde, ma senza Riccardo Marchizza, impegnato con l'Italia Under 20. Primo giorno verso Venezia con defaticamente e palestra per i calciatori impiegati sabato. Nella parte di allenamento svolta sul manto erboso in sintetico del Partenio-Lombardi, brivido per Federico Moretti che ha rimediato una brutta botta. Su consiglio dello staff medico, il centrocampista biancoverde ha lasciato il campo prima della fine della sessione. Gigi Castaldo, ieri ospite di 0825, ha svolto solo lavoro ridotto, mentre per Davide Gavazzi e Soufiane Bidaoui minuti di corsa leggera con seduta specifica.

Domani ancora allenamento al Partenio. Mercoledì, invece, sarà amichevole al “Canada-Cioffi” di Cervinara con i lupi che sfideranno l'Audax, formazione del campionato di Eccellenza. Nelle prossime ore, sarà anche ritorno al Tribunale Federale Nazionale per l'Avellino con l'appello del caso Catanzaro. Intanto, da Villa Stuart, riecco Richard Lasik, intervistato da Marco Festa in esclusiva per 696 TV OttoChannel.

Clicca qui per rivedere il servizio del Tg Sport di 696 TV OttoChannel con uno stralcio delle dichiarazioni di Lasik. L'intervista integrale nelle prossime ore sul canale 696 del digitale terrestre e su ottochannel.tv

Redazione Sport