Avellino, ancora tanti dubbi verso Venezia L'allenamento pomeridiano ha presentato diverse defezioni

La seduta del pomeriggio, con il Partenio-Lombardi a porte chiuse, ha confermato diversi dubbi per il tecnico, Walter Alfredo Novellino. Ritorno nella struttura sportiva biancoverde per l'Avellino che, ieri ha battuto per 5-1 l'Audax Cervinara al Canada-Cioffi. Oltre agli indisponibili di lungo corso Rino Iuliano, Richard Lasik e Leonardo Morosini, solo terapie per Federico Moretti. Il centrocampista, autore del rigore contro il Cesena che non è bastato per il successo sui romagnoli, è fermo per una distrazione al flessore della coscia destra. Confermato out Ionut Radu. Il portiere rumeno soffre per un risentimento al quadricipite della coscia destra. A Venezia ci sarà Luca Lezzerini tra i pali. Lavoro specifico e terapie per Gigi Castaldo, seduta atletica per Soufiane Bidaoui e Bryan Cabezas. Rientrati in gruppo, invece, Raul Asencio, Riccardo Marchizza, Davide Gavazzi e Marco Migliorini. Domattina i lupi sosterranno la rifinitura a porte chiuse (inizio alle 10). Poi alle, 11.30, in diretta sul canale 696 TV OttoChannel, la presentazione della sfida con la conferenza stampa di Novellino.

Redazione Sport