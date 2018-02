Venezia - Avellino 3-1: il commento di Gavazzi VIDEO - Al microfono del Canale 696 TV OttoChannel la disamina post-gara del centrocampista

"Abbiamo regalato un tempo, un po' per merito loro, un po' per demerito nostro. E' la realtà. Ancora le palle inattive a condannarci. Peccato perché abbiamo avuto le occasioni per risistemare la gara". Così Davide Gavazzi al commento di Venezia-Avellino 3-1 nel corso di Offside, sul canale 696 TV OttoChannel.

Sul ruolo di trequartista: "E' un ruolo in cui devi ritargli le giuste linee, entrare negli spazi giusti muovendoti da destra a sinistra. Poi devi esser capace di supportare il gioco di squadra. Provo a fare il mio meglio per il gruppo".

Sul rientro dopo lo stop causato da problemi muscolari: "Mi occorre un po' di continuità dopo i tanti problemi. Mi sono fermato dopo il primo rientro: come detto mi serve la continuità che spero di avere da qui alla fine".

Le tante reti subite su palla inattiva: "Peccato perché le abbiamo preparate in settimana tra attacco e difesa. Loro sono bravi nelle due fasi. Non saprei davvero. Non è facile dire. Queste soluzioni ci condannano ed è un peccato".

Redazione Sport