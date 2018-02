Venezia - Avellino 3-1: il commento di Novellino Al microfono del Canale 696 TV OttoChannel la disamina post-gara del tecnico dei biancoverdi

"Non è stato un gran primo tempo, anzi. Facevamo fatica ad uscire. Poi ancora una volta una palla inattiva cambia tutto: forse sono io non capace a spiegarle in settimana. Nel secondo tempo con Gavazzi abbiamo provato a cambiare la partita ed è andata bene con il gol di Asencio e sfiorando il pari". Così Walter Alfredo Novellino per il commento di Venezia-Avellino 3-1 nel corso di OffSide, sul canale 696 TV OttoChannel. "Dispiace per quanto ci capita sulle palle inattive. C'abbiamo lavorato per tutta la settimana. Ora ci sarà una sfida, quella contro il Novara, difficile e determinante per noi".

Sugli errori in occasioni di palla inattiva: "Mi prendo le mie responsabilità, ma onestamente era una palla bassa da leggere. Diciamo che è un periodo sfortunato. Mi prendo le colpe anche di questo. Nel secondo tempo, con Gavazzi, abbiamo dato un cambio, una svolta alla partita con fiducia. Da qui si deve ripartire per la prossima sfida. La fortuna che manca arriverà solo con il lavoro settimanale".

Clicca qui per rivedere l'intervista integrale rilasciata da Walter Alfredo Novellino al microfono di 696 TV Otto Channel nel corso di "Offside Serie B" (video tratto da OttoChannel.tv)

Redazione Sport