Venezia - Avellino 3-1: il commento di Inzaghi Al microfono del Canale 696 TV OttoChannel la disamina post-gara del tecnico del Venezia

"Un grande primo tempo da parte nostra, poi ci capita spesso di non riuscire a chiudere subito le partite e su questo dobbiamo migliorare. Potevamo essere avanti 3-0 all'intervallo. L'Avellino non aveva tirato un angolo". Esordisce così, nel corso di Offside, sul canale 696 TV OttoChannel, Filippo Inzaghi, per il commento di Venezia-Avellino 3-1. Queste le parole dell'allenatore dei lagunari: "Abbiamo esaltato Lezzerini in diverse occasioni e se non le chiudi il calcio ti riserva di tutto. E' il bello e il brutto. In una mischia, su una palla che abbiamo immaginato per tutta la settimana, l'Avellino ha segnato. A momenti abbiamo rischiato di prendere anche il secondo. Poi, devo dire, che la squadra è stata brava di testa. Abbiamo reagito trovando il secondo gol e poi il terzo sul finale. Siamo contenti e soddisfatti per classifica".

