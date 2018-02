Avellino, sotto col Novara: il punto sugli infortunati Il recupero di Gavazzi la chiave per tornare al rodato 4-4-1-1, possibile un recupero fondamentale

di Marco Festa

Ripresa degli allenamenti questo pomeriggio al "Partenio-Lombardi" per l'Avellino, chiamato a mettersi alle spalle la sconfitta di Venezia conquistando l'intera posta in palio sabato, tra le mura amiche, contro il Novara. Indisponibili Vajushi (in permesso), Iuliano, Lasik, Morosini e Cabezas.

Riguardo all'esterno ecuadoriano ha fatto chiarezza, questa mattina, il presidente Taccone a margine dell'intervista nella quale ha annunciato l'imminente cessione della maggioranza delle quote societarie all'Italpol Viglianza: «Cabezas accusa dei dolori quando fa uno sforzo eccessivo, sia quando corre, sia quando colpisce la palla.» - ha esordito il numero uno della società irpina che ha poi aggiunto - «Eravamo convinti fosse un problema relativo a una cicatrizzazione muscolare, in realtà il ragazzo ha chiesto e ottenuto la possibilità di andare a Zingonia: il suo procuratore, Tanganelli, mi ha mandato un messaggio in cui mi ha detto che al ragazzo è stata riscontrata una fibrosi sulla cicatrice. Insomma, una situazione passeggera e temporanea, che può essere curata e limitata. Il ragazzo sta facendo la cura per la fibrosi, ha iniziato tra sabato sera e domenica mattina la terapia. I medici dell'Atalanta hanno confermato che entro domani sarà ad Avellino, pronto per allenarsi e sabato, almeno me lo auguro, sarà disponibile. Starà al mister valutare se schierarlo o meno.»

Lavoro differenziato e piscina per Moretti e Radu, che stanno smaltendo i rispettivi problemi muscolari e sono in dubbio anche per la prossima partita dopo aver saltato il match di sabato scorso al “Penzo”.

Terapie e lavoro specifico per Castaldo: anche lui è in forse per la sfida coi piemontesi di Di Carlo poiché non ancora del tutto guarito dalle noie al polpaccio destro manifestatesi contro la Cremonese.

Seduta atletica per Bidaoui, che potrebbe essere recuperato, De Risio (affaticamento ginocchio destro), Migliorini (affaticamento ginocchio sinistro), Ardemagni e Ngawa. Domani mattina allenamento in palestra, nel pomeriggio seduta sul campo amico, a porte aperte. Verosimile, per effetto del rientro dal primo minuto di Gavazzi, il ritorno al 4-4-1-1.