Avellino, Bidaoui è pronto. Ballottaggio Ardemagni - Asencio Undici gol alla Primavera, tre a testa per gli attaccanti che si contendono una maglia da titolare

di Marco Festa

Undici gol alla Primavera, graditissimi problemi di abbondanza all’orizzonte. L’Avellino mette nel mirino il Novara con una serie di buone nuove dall’infermeria.

La notizia più lieta per Novellino è rappresentata dai progressi esponenziali di Bidaoui, che ha dimostrato di essere pronto al rientro e da titolare. Questo pomeriggio, a suon di dribbling ubriacanti e serpentine, nel corso del test a porte aperte sostenuto al “Partenio-Lombardi” contro i ragazzi di mister Tudisco, l’esterno ha fugato ogni residuo dubbio circa il suo pieno recupero dalla frattura del quinto dito del piede destro, rimediata lo scorso 27 gennaio contro la Cremonese. Il ritorno del belga-marocchino determina l’avanzamento sulla trequarti di Gavazzi ed apre il ballottaggio tra Ardemagni ed Asencio per fungere da punta centrale dal primo minuto (Castaldo tornerà in casa contro il Bari): tre gol a testa per gli attaccanti, che con Vajushi (tripletta anche per lui) e Wilmots (doppietta) hanno completato la voce “marcatori” nel tabellino dell’amichevole.

Anche oggi, dunque, prove di 4-4-1-1: in difesa Migliorini e Marchizza sono pole per agire da centrali, ma Morero e Kresic sono il lizza per prendere il posto di uno dei due. Ngawa e Molina la catena di destra; Rizzato terzino sinistro, D’Angelo - Di Tacchio diga centrale in mediana e la probabile formazione è fatta. Non, però, ovviamente, senza il portiere: Radu non è ancora al top e dunque avanti con Lezzerini, che non ha nascosto tutta la voglia di riscatto del gruppo biancoverde nella conferenza stampa post sgambata.