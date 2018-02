Avellino, Lezzerini: "Mai più approcci come a Venezia" Sabato arriva il Novara. Il portiere protagonista della conferenza stampa infrasettimanale

di Marco Festa

Sabato scorso si è ripreso la scena dopo essersi accomodato in panchina - senza ombra di muso lungo - per nove partite consecutive. A Venezia, nonostante i tre gol incassati, Luca Lezzerini è stato tra i migliori in campo con una parata prodigiosa su Litteri ed un altro paio di interventi degni di nota che non sono però bastati ad evitare la pesante battuta d'arresto dei lupi in laguna. Una partita da dimenticare o meglio: da ricordare per evitare di ripetersi. È comunque già ora di voltare pagina. Di infilare di nuovo i guanti. Radu non è ancora al top, lui invece è in gran forma: contro il Novara sarà confermato tra i titolari. L'Avellino ha un solo risultato per tenere a debita distanza malumori e play-out: vincere. E Lezzerini, protagonista della conferenza stampa infrasettimanale, è già in clima partita: “Ci aspetta una gara molto importante, siamo determinati a tornare alla vittoria. Il Novara ha grandi attaccanti, Puscas su tutti, ma ciò non ci spaventa. I tifosi sono dispiaciuti ma lo siamo anche noi dobbiamo assolutamente dare una risposta sul campo, non a parole.”

Un passo indietro prime di proiettarsi alla prossima sfida: “Sono contento della mia prestazione, potevo fare di più perché alla fine ho preso tre gol. Non è stata la nostra migliore partita, ma dobbiamo riprenderci. Il secondo gol? Era fallo, Domizzi ha toccato il pallone col piede a martello. Questo episodio a parte, un approccio del genere non deve capitare più e dobbiamo essere più attenti sulle palle inattive. La difesa è forte, ma serve attenzione e sui gol subiti anche io devo fare meglio.”

In tribuna, oggi, c'era anche Michelangelo Minieri, procuratore suo e di Marchizza: “È importante avere un punto di riferimento importante.”

Martedì si va a Empoli: “Dobbiamo pensare solo alla prossima partita.”

Clicca qui per vedere la conferenza stampa integrale di Luca Lezzerini: rivivi la diretta di 696 TV Otto Channel (video tratto dalla pagina facebook di Otto Channel)