Alle 22 su 696 TV Otto Channel intervista esclusiva a Lasik Diciassettesimo appuntamento con "Nella tana coi lupi": puntata speciale da Villa Stuart

Alle 22 su Otto Channel (canale 696 del digitale terrestre) ed in live streaming (www.ottochannel.tv/direttalive/) diciassettesimo appuntamento con “Nella tana coi lupi”, il format a cura di Marco Festa e Angelo Giuliani dedicato alle interviste in esclusiva con calciatori e tesserati dell’U.S. Avellino.

Puntata speciale: protagonista il centrocampista Richard Lasik. Direttamente da Villa Stuart, che ha cordialmente aperto le porte permettendoci di offrirvi le immagini dal suo interno, Lasik ha ripercorso le tappe del suo terribile infortunio e raccontato il suo lungo e tenace percorso di recupero. Parola anche al dottor Amedeo Menghi, il chirurgo ortopedico che ha operato Lasik dopo la frattura scomposta di tibia e perone rimediata lo scorso 17 novembre a Frosinone, e a Federico Andrenacci, procuatore del calciatore slovacco.

Dalle 22:30 l’intervista, nella sua versione integrale, sarà disponibile anche nella sezione video di ottochannel.tv.