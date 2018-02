Avellino: due dubbi per Novellino verso la sfida con il Novara Domani, alle 12, la conferenza stampa del tecnico in diretta sul canale 696 TV OttoChannel

E' proseguita, a porte chiuse, dopo il test con la Primavera svolto nella giornata di ieri, la preparazione dell'Avellino che, sabato alle 15, affronterà il Novara in una gara delicata con i biancoverdi chiamati a confermare almeno le distanze dalla zona rossa, ma possibilmente anche a ricreare un vuoto sensibile dai posti play out. Le ultime sedute hanno consentito maggior gestione allo staff tecnico irpino. Walter Alfredo Novellino ha potuto contare sul gruppo al completo. Unici indisponibili i lungodegenti Lasik, Morosini, Iuliano a cui si aggiunge Castaldo che rientrerà nei giochi solo verso la sfida con il Bari saltando anche la preparazione verso il turno infrasettimanale di Empoli. Per l'attaccante di Giugliano solo terapie. Problemi di abbondanza per Novellino a cui restano due dubbi di formazione.

Rizzato sarà l'esterno difensivo sinistro con Ngawa in vantaggio su Laverone per settore destro. Al centro del reparto arretrato, la coppia Migliorini-Marchizza vince, per ora, il ballottaggio contro quella composta da Morero e Kresic. In attacco, con il rientro di Bidaoui, e la possibilità di ritorno al ruolo di "sottopunta", ovvero di impiego sulla trequarti di Gavazzi, ecco il secondo dubbio da sciogliere, quello della punta con Asencio in vantaggio su Ardemagni. Domani la seduta di rifinitura a porte chiuse con inizio alle 10.30. Appena terminato l'allenamento sarà diretta sul canale 696 TV OttoChannel: Novellino presenterà la gara contro il Novara, come sempre "live" sul 696.

Redazione Sport