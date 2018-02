Avellino - Novara: convocati e possibili scelte di Di Carlo Il tecnico dei piemontesi: "Dovremo essere uniti e concentrati come i nostri prossimi avversari"

di Marco Festa

Una vittoria e un pareggio. Domenico Di Carlo ha iniziato con il piede giusto la sua avventura sulla panchina del Novara e guarda alla sfida di domani ad Avellino con la faccia sorniona di chi non ha certo intenzione di fermarsi. Il tecnico dei piemontesi ha presentato così il match in conferenza stampa prima della partenza alla volta dell’Irpinia: «Abbiamo una missione da compiere. Mi viene in mente il corpo speciale dei Navy Seals. Dovremo essere come loro: uniti e concentrati con l’obiettivo di portare punti a casa. Questo discorso vale per Avellino ma anche per le successive partite. Troveremo un ambiente carico e una squadra arrabbiata dopo aver perso malamente a Venezia. Vogliono fare punti e possono contare su calciatori che ti fanno vincere le partite.»

Sul fronte formazione, nessun dubbio sull’assetto tattico: 3-4-1-2. Indisponibile solo Chajia, gli interpreti: tra i pali Montipò; in difesa Troest è in vantaggio su Golubovic per affiancare Mantovani e l’ex Chiosa; a centrocampo Dickamann più che Di Mariano ad agire sulla fascia destra e Ronaldo più che Orlandi per fungere da mezzala destra, con Casarini e Calderoni a completare la linea a quattro del settore nevralgico. Moscati sarà invece chiamato a supportare lo sgusciante tandem offensivo composto da Sansone e Puscas.

L’elenco dei 23 convocati (in ordine alfabetico e preceduti dai rispettivi numeri di maglia).

Portieri: 22. Benedettini, 12. Farelli, 1. Montipò.

Difensori: 27. Calderoni, 8. Chiosa, 3. Del Fabro, 24. Dickmann, 31. Golubovic, 4. Mantovani, 17. Seck, 2. Troest.

Centrocampisti: 5. Casarini, 15. Maracchi, 23. Moscati, 21. Orlandi, 20. Ronaldo, 9. Sciaudone.

Attaccanti: 11. Di Mariano, 18. Lukanovic, 10. Macheda, 30. Maniero, 19. Puscas, 7. Sansone.

Clicca qui per vedere la conferenza stampa integrale di Domenico Di Carlo (video tratto dalla pagina facebook del Novara Calcio 1908).