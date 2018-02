Avellino - Novara: curiosità e statistiche Lupi a secco di vittorie da poco più di un mese, per i piemontesi ancora nessuno 0-0

Avellino - Novara: tutte le curiosità (a cura di Footbal Data).

2 punti in 4 gare per i biancoverdi.

Crisi Avellino: i biancoverdi non vincono dal 21 gennaio scorso, 3-2 a Brescia; nelle 4 giornate successive, il bilancio irpino è stato di 2 pareggi ed altrettante sconfitte.

Il nervosismo biancoverde.

L’Avellino è – accanto al Perugia – una delle due squadre più “nervose” della Lega B 2017/18 dopo 26 turni: 6 le espulsioni subite dai biancoverdi e dai biancorossi. I 6 “rossi” a carico degli irpini sono stati comminati a Suagher (2), D’Angelo, Lezzerini, Moretti e Migliorini (1 a testa).

Avellino “rigoroso”.

Avellino una delle due squadre regine dei rigori a favore nella Lega B 2017/18 dopo 26 giornate: 7 i penalties calciati dai biancoverdi (e dal Cittadella).

Avellino nei 15 minuti finali di gara.

L’Avellino ha subito 13 gol nella fase di gioco dal 76’ al 90’ recuperi inclusi, dopo 26 turni della Lega B 2017/18. Quella biancoverde, assieme a Pescara e Salernitana, è una delle tre formazioni più distratte nei finali di gara.

200 in Serie B per Sciaudone.

Gara 200 in serie B, considerata la sola regular season, se scenderà in campo, per Daniele Sciaudone, che ha esordito in categoria il 25 agosto 2012, Bari-Cittadella 2-1. Le maglie vestite finora da lui sono state quelle di Bari, Catania, Salernitana, Spezia e Novara.

La “febbre gialla” del Novara.

Il Novara – 67 ammonizioni in 26 giornate – è la squadra cadetta 2017/18 che ha subito finora più cartellini gialli.

Novara, mai dire 0-0.

Il Novara, dopo 26 turni della Lega B 2017/18, è una delle 4 formazioni che non ha mai pareggiato 0-0, come Foggia, Empoli e Perugia.

Il febbraio d’oro di Di Carlo.

Febbraio mese molto propizio per le formazioni guidate da Mimmo Di Carlo: in bilancio 26 successi, 14 pareggi e 20 sconfitte in 60 partite di campionato, alla media di 1,53 a partita; solo ad agosto – 1,57 – Di Carlo fa meglio, ma in questo mese dell’anno non sempre si gioca il campionato.

Puscas, uno dei 3 capocannonieri della Lega B 2017/18 nel ritorno.

George Puscas, che acquisto per il Novara: l’attaccante cresciuto nel settore giovanile dell’Inter ha segnato 5 reti nelle 5 giornate del girone di ritorno, dove risulta uno dei tre capocannonieri della fase discendente del torneo, alla pari di Caputo (Empoli) e Torregrossa (Empoli).

Lega B 2017/18 – la classifica del girone di ritorno.

Dopo 5 turni del girone di ritorno, la classifica della fase discendente del campionato è la seguente: Empoli 15 punti; Foggia e Frosinone 12; Perugia e Venezia 10; Cittadella 9; Pro Vercelli 8; Bari, Brescia, Carpi, Novara, Pescara 7; Spezia 6; Avellino, Cesena, Cremonese, Salernitana 5; Palermo, Parma, Virtus Entella 4; Ascoli 3; Ternana 2.

Fonte: novaracalcio.com