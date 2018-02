Di Carlo: "Avellino, due tiri e due gol" Il mister dei piemontesi: "È mancata la cattiveria al momento del tiro"

di Gaetano Ferraiuolo

Durante la trasmissione OffSide in onda su OttoChannel (canale 696 del digitale terrestre) è intervenuto il tecnico del Novara Domenico Di Carlo che, dopo aver conquistato 4 punti in due partite, è incappato nella prima sconfitta della sua gestione a cospetto di un Avellino forse meno bello rispetto ad altre gare, ma trascinato da un super Gavazzi. Ecco l'analisi del mister: "Gavazzi ha fatto due eurogol, con un tiro da fuori area e uno al volo. Il Novara non ha mai abbassato la guardia e abbiamo affrontato l’Avellino con personalità concludendo in porta con continuità, purtroppo è mancata la cattiveria agonistica necessaria per fare risultato su un campo così difficile. Martedì avremo già l’occasione per riscattarci, serve qualcosa in più per portare a casa i tre punti in un campionato molto complesso ed equilibrato. Mi dispiace per l’errata lettura della difesa in occasione della rete decisiva, ma sapevo bene che c’è molto da lavorare giorno dopo giorno per trasmettere fiducia e sicurezza a questi ragazzi. Bastava scalare un pochino meglio e non perdere di vista l’uomo, purtroppo abbiamo lasciato due calciatori liberi e si poteva indubbiamente fare meglio sapendo che, al Partenio, qualcosa di può concedere. Loro hanno fatto due tiri e due gol, ripartiamo dalla buona prestazione odierna senza fare drammi”.

Di Carlo prosegue nell'analisi della gara: “L’Avellino è stato bravo sulle palle inattive, noi invece non siamo riusciti a far gol per merito della difesa avversaria. Oggi torniamo a casa con zero punti, conta soltanto questo. Dobbiamo migliorare e lavorare sul cosiddetto passaggio finale, manca la concretezza necessaria per fare punti in campi così difficili. La bravura sarà quella di imparare da questa sconfitta: quando giochi così tanti palloni e crossi decine e decine di volte non puoi uscire dal campo con un ko. Ora ci aspetta il Foggia e vogliamo portare a casa una bella vittoria davanti ai nostri tifosi”.

