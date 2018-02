Cabezas: "Divento papà e gioco ad Avellino: periodo felice" Esordio con assist per il fantasista biancoverde: "Vogliamo riconquistare i tifosi"

di Gateano Ferraiuolo

Esordio con assist al Partenio per Bryan Cabezas, calciatore di indiscusse qualità tecniche che, pur non essendo al top della forma, ha contribuito al successo sul Novara con una giocata importante che ha favorito la splendida conclusione al volo di Gavazzi. Osannato dal- poco- pubblico presente, l'ex Atalanta ha parlato così durante la trasmissione OffSide in onda su OttoChannel, canale 696 del digitale terrestre: "Sono molto soddisfatto di aver giocato dopo una lunga inattività, ma la cosa che conta di più è che la squadra abbia vinto. Piano piano sto ritrovando la miglior condizione, non devo forzare i tempi perché ho avuto una lesione e non bisogna rischiare; mi sono presentato con un assist, ma sono ancora al 60%. Devo fare i complimenti a Gavazzi, ha fatto due bei gol e stiamo affinando l’intesa: sono arrivato da poco e non conosco ancora bene i miei compagni, meno male che in quella circostanza ci siamo capiti al volo. Ora dobbiamo riconquistare i tifosi, giocando come oggi tutto il pubblico di Avellino si riavvicineranno al Partenio e ci daranno una grande mano”.

Cabezas prosegue: "Il mio arrivo è stato quasi una telenovela, ma alla fine tutto è andato bene. La mia compagna è incinta e tra dieci giorni diventerò papà, questo mi darà una forza ulteriore per mettere definitivamente alle spalle la lesione che ho subito. Mi alleno al massimo e la mentalità deve essere quella giusta, voglio vincere e sono troppo contento di aver iniziato così. Sono tre punti troppo importanti. Contro l’Empoli vogliamo fare una grande partita, voglio ripagare la fiducia dell’Avellino che mi ha dato l’opportunità di tornare in campo dopo un periodo di inattività”.

