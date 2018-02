Imbimbo: "La vittoria del gruppo, bravo Novellino" Parla l'allenatore in seconda: "Tanta qualità nel reparto offensivo, era uno spareggio"

di Gaetano Ferraiuolo

Tocca al vice Imbimbo e non a Novellino parlare della gara vinta oggi pomeriggio dall'Avellino contro il Novara, scelta dettata dalla volontà di rendere i giusti meriti a tutti coloro che stanno lavorando anche dietro le quinte per il bene della squadra fornendo un valido contributo. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate ad OttoChannel, canale 696 del digitale terrestre: "Colgo l’occasione per sottolineare l’impegno dello staff, ci sono tanti collaboratori che lavorano insieme a noi e voglio rivolgere un complimento a tutti coloro che stanno dando una mano all’Avellino. Non era semplice giocare dopo una settimana così particolare, l’andamento della partita con il Venezia ha creato la giusta tensione che ci ha permesso di affrontare una sfida così delicata nella maniera giusta. Il Novara è una buona squadra, è stato un vero e proprio spareggio e Novellino ha preparato benissimo ogni dettaglio. Voglio fare un plauso a Gavazzi, meritava un pomeriggio così”.

Imbimbo prosegue: “Il mister è stato molto esplicito nella presentazione della partita: l’Avellino ha le caratteristiche per sviluppare un certo tipo di gioco, purtroppo a volte i cambi di modulo derivano dalle assenze. Oggi abbiamo vinto una gara difficile, stiamo recuperando quasi tutti i calciatori e ognuno può dare un grande contributo anche all’interno del gruppo. Cabezas? Si è presentato con un problemino e i medici sono stati bravi, è un ragazzo che può dare una grossa mano e gli faccio i complimenti per l’assist vincente. Insisterei però sullo spogliatoio e non sui singoli, la squadra sa perfettamente che dobbiamo dare il massimo”. Imbimbo chiosa così: "Il campionato è difficile, vincere uno scontro diretto pesa tantissimo e, come ho detto prima, ritrovare tutti i nostri giocatori può fare la differenza. Abbiamo ritrovato elementi rapidi e imprevedibili, il gesto tecnico di Gavazzi fa capire quanto ci siano mancati elementi del genere. Noi pensiamo alla salvezza, il gruppo è unito e sappiamo che ora ci attendono gare di una certa difficoltà. Ora ci aspetta l’Empoli, speriamo che nessun giocatore possa accusare fastidi dopo il grande dispendio energetico di oggi”.

