Gavazzi: "Due bei gol, ma l'importante è la vittoria" Il centrocampista: "Calendario duro. Derby? Avevamo fatto una grande gara, poi..."

di Gaetano Ferraiuolo

Autentico mattatore del match con una doppietta d'applausi, il fantasista Davide Gavazzi è tornato in campo dal primo minuto e ha regalato tre punti fondamentali alla sua squadra. Durante la trasmissione OffSide in onda su OttoChannel (canale 696 del digitale terrestre), il trequartista si è espresso così: "Se i miei gol non avessero portato i tre punti non sarei stato così contento, è una gioia che tutti abbiamo meritato. La prima rete nasce da una bell’azione di Bidaoui, avevo lo spazio per provarci ed è andata bene. Il secondo è stato più difficile, meriti anche a Cabezas che mi ha pescato con un assist perfetto e sono stato bravo a tenerla bassa. Sono felice di essere rientrato, è una vittoria che fa bene a tutto l’ambiente dopo una settimana particolare. Io bestia nera del Novara? Le statistiche dicono questo, ma la mia speranza è di segnare ancora altri gol e contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’Avellino”.

Sul suo ruolo: “Mi trovo bene da trequartista, abbiamo un modo di giocare che ci permette di trovare spazio grazie alle giocate degli esterni. In passato ho giocato sulla fascia e mi sono messo a disposizione, ora il mister mi schiera sottopunta e non ho nessun problema di adattamento”. Si chiede a Gavazzi se, in futuro, può essere possibile vedere un Avellino in campo con lui, Bidauoi, Ardemagni, Asencio, e Cabezas: "Non è compito mio parlare della formazione, noi siamo giocatori che si sanno adattare e il mister trova sempre il giusto equilibrio. L’importante è avere ampia scelta, cosa che non sempre in passato è accaduta per gli infortuni che ci sono stati”. Infine sul prossimo turno e sul derby dell'11 marzo: "Ad Empoli sarà una partita difficilissima, loro in casa giocano molto bene e in fase offensiva sono pericolosi. Starà a noi cercare di limitare le loro potenzialità, sfruttando le opportunità per ripartire senza timori reverenziali. Ci aspetta una settimana difficile, per fortuna è partita bene. Martedì e sabato ci sono sei punti in palio contro avversari di livello, la B è così e dobbiamo stare sul pezzo senza cullarci su questa vittoria. Derby? Dobbiamo dimenticare la gara d’andata, era stata fatta una grande partita, ma poi è finita male".

Clicca qui per vedere il video integrale dell'intervista rilascata a 696 TV Otto Channel da Davide Gavazzi al termine di Avellino - Novara 2-1 (video tratto da OttoChannel.tv)