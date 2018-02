Le curiosità di Empoli - Avellino Appuntamento speciale per Bidaoui, pronto a festeggiare un record. Al "Castellani" lupi tabù

A cura di Football Data le curiosità della sfida tra Empoli e Avellino

AZZURRI A PORTA CHIUSA, IN CASA, DA 214´ - L´Empoli non subisce gol in casa da 214´, con ultima rete subita da Montalto al 56´ su rigore in Empoli-Ternana 2-1 del 20 gennaio scorso; poi si contano i residui 34´ di quella gara e le intere vinte 4-0 su Palermo e Parma.

DOMANI LA VITTORIA 300 DELL´EMPOLI IN B? - Empoli ad un passo dalle 300 vittorie in serie B, considerata la sola regular season. I toscani si trovano a quota 299. La prima è datata 13 ottobre 1946, Empoli-Udinese 1-0.

EMPOLI: APERTA STRISCIA POSITIVA RECORD STAGIONALE (13 TURNI UTILI) ED IN GOL DA 17 GARE - L´Empoli ha in corso la striscia positiva record stagionale: gli azzurri arrivano da 13 turni utili consecutivi, con 8 successi e 5 pareggi, ed ultimo k.o. datato 11 novembre scorso, 1-2 a Vercelli. Non solo: i toscani segnano da 17 turni di fila, per un totale di 39 gol con ultimo stop nello 0-1 a Venezia, il 21 ottobre scorso.

IL DECISIVO DONNARUMMA, UNO DEI DUE GIOCATORI PIÙ SOSTITUITI DEL TORNEO - Alfredo Donnarumma, 16 punti portati alla causa dell´Empoli grazie ai suoi gol determinanti, è il calciatore più decisivo della Lega B 2017/18 dopo 27 turni. Donnarumma, accanto a Piccolo (Cremonese), è uno dei due giocatori plurisostituiti nella Lega B 2017/18, con 19 uscite anzitempo per entrambi.

MAI DIRE 0-0 PER L´EMPOLI 2017/18 - L´Empoli è una delle 4 formazioni cadette 2017/18 ancora prive di pareggi per 0-0 dopo 27 giornate: come i toscani, Perugia, Foggia, Novara.

I MOMENTI-GOL AZZURRI E TUTTI I RECORD TOSCANI - L´Empoli, attacco-record della B 2017/18 con 59 gol segnati, ha tre periodi di gara in cui è la squadra cadetta che segna di più dopo 27 turni: 12 le reti toscane dal 1´ al 15´ di gioco, 12 dal 46´ al 60´ e 15 dal 76´ al 90´ inclusi recuperi. In tutti e tre i momenti di gara il primato azzurro è in solitario. L´Empoli è anche la formazione cadetta 2017/18 che ha vinto finora più partite dopo 27 turni, ben 15. L´Empoli, anche nel girone di ritorno, è la formazione più prolifica con 17 gol.

IL "NERVOSISMO" BIANCOVERDE - L´Avellino è - accanto al Perugia - una delle due squadre più "nervose" della Lega B 2017/18 dopo 27 turni: 6 le espulsioni subite dai biancoverdi e dai biancorossi. I 6 "rossi" a carico degli irpini sono stati comminati a Suagher (2), D´Angelo, Lezzerini, Moretti e Migliorini (1 a testa).

UN AVELLINO "RIGOROSO" - L´Avellino è una delle due squadre regine dei rigori a favore nella Lega B 2017/18 dopo 27 giornate: 7 i penalties calciati dai biancoverdi (e dal Cittadella).

100 IN ITALIA BIDAOUI - Sofiane Bidaoui festeggia le 100 gare ufficiali con club italiani, sommando finora 4 gettoni in serie A, 88 in B, 6 in coppa Italia ed 1 in altri tornei post-season con le casacche di Crotone, Parma, Latina ed Avellino. Esordio assoluto datato 11 agosto 2013, coppa Italia, Crotone-Latina 2-0.

LEGA B 2017/18 - LA CLASSIFICA DEL GIRONE DI RITORNO - Dopo 6 turni del girone di ritorno, la classifica della fase discendente del campionato è la seguente: Empoli 16 punti; Perugia 13 punti; Foggia e Frosinone 12; Venezia 11; Bari, Brescia, Cittadella 10; Pro Vercelli, Spezia 9; Avellino, Carpi, Pescara 8; Novara 7; Ascoli, Cremonese 6; Cesena, Palermo, Parma, Salernitana, Virtus Entella 5; Ternana 2

SFIDA INEDITA TRA ANDREAZZOLI E NOVELLINO - Primo confronto tecnico tra i due allenatori, Aurelio Andreazzoli e Walter Novellino, in partite ufficiali. Il tecnico azzurro sfida per la prima volta, da allenatore, l´Avellino in partite ufficiali. È invece il venticinquesimo confronto ufficiale tra l´ex Walter Alfredo Novellino, da tecnico e l´Empoli con bilancio di 8 successi dell´attuale tecnico dell´Avellino (1 sola delle quali in trasferta, quando guidava il Ravenna, 4-1 in data 16 febbraio 1997), 8 pareggi ed 8 affermazioni azzurre. Da giocatore, Novellino ha vestito la maglia azzurra nella stagione 1974/75 quando, in serie C, collezionò 36 presenze segnando 5 reti.

EMPOLI MAI VITTORIOSO IN CASA SUI BIANCOVERDI IN CAMPIONATO - Incredibile tradizione negativa per l´Empoli nelle 9 sfide interne contro l´Avellino: i toscani hanno vinto una sola volta - per altro in coppa Italia - 2-0 il 6 settembre 1987 con Salvemini e Vinicio rispettivamente seduti sulle panchine di azzurri e biancoverdi con doppietta del compianto Enrico Cucchi. Nelle altre 8 sfide si contano 4 pareggi ed altrettanti successi irpini.

Fonte: Empoli FC