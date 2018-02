Empoli - Avellino: convocati e probabili scelte di Novellino Cabezas pronto all'esordio dal primo minuto, in attacco ritorna Ardemagni: ballottaggi in difesa

di Marco Festa

Allenamento di rifinitura questa mattina nella palestra del “Partenio-Lombardi" per l’Avellino. Per la sfida di domani (ore 20:30) contro l’Empoli, valida per la settima giornata di ritorno di Serie B, il tecnico Novellino ha convocato 23 calciatori. Al “Castellani” il tecnico dei lupi confermerà il rodato 4-4-1-1 dando ampio spazio al turnover. In porta certo l’impiego di Lezzerini, dato anche il forfait al quale è stato costretto Radu, ancora alle prese con un’infiammazione al quadricipite della gamba destra: prima convocazione per il classe 2001 Antonio Pizzella. In difesa certo il rientro di Migliorini, che dovrebbe scalzare Kresic, ma occhio anche all’opzione di una coppia centrale totalmente rinnovata rispetto al match casalingo con il Novara con Marchizza al suo fianco e Morero a tirare il fiato. Marchizza potrebbe però essere anche schierato da terzino sinistro in favore di Rizzato, ruolo nel quale invece giocherebbe Ngawa qualora il calciatore prestato ai lupi dal Sassuolo fosse utilizzato nel cuore del pacchetto arretrato. A destra possibile chance per Laverone, in vantaggio su Pecorini, fatto salvo la conferma dello stesso Ngawa su quell’out. A centrocampo è tutto pronto per l’esordio dal primo minuto di Cabezas, largo sulla fascia destra, con Molina che partirà tra le seconde linee. Sull’out opposto scontata la conferma di Bidaoui. Nel pacchetto interni De Risio è invece fortemente indiziato per prendere il posto di Di Tacchio al fianco di capitan D’Angelo. In attacco Asencio farà spazio ad Ardemagni: alle sue spalle Gavazzi, mattatore dell’ultimo match, pronto a essere supportato da Cabezas e Bidaoui in fase di possesso per assistere l’attaccante milanese.

L’elenco dei 23 convocati (in ordine alfabetico e preceduti dai rispettivi numeri di maglia).

Portieri: 34. Pizzella, 22. Lezzerini.

Difensori: 13. Falasco, 5. Kresic, 3. Marchizza, 6. Migliorini, 16. Morero, 15. Ngawa, 2. Pecorini, 29. Rizzato.

Centrocampisti: 8. D’Angelo, 23. De Risio, 14. Di Tacchio, 11. Gavazzi, 27. Laverone, 17. Molina, 4. Moretti, 7. Vajushi, 33. Wilmots.

Attaccanti: 9. Ardemagni, 19. Asencio, 26. Bidaoui, 30. Cabezas.