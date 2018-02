Anche per l'Avellino un tabù a Empoli: l'arbitro Illuzzi Il fischietto pugliese dirigerà il match in programma domani sera allo stadio "Castellani"

di Marco Festa

Empoli – Avellino è stata affidata a Lorenzo Illuzzi della sezione di Molfetta. Il fischietto pugliese incrocerà per la quinta volta in carriera l’Avellino: due vittorie e due sconfitte il bilancio dei precedenti. Entrambi i k.o. sono maturati in trasferta nella stagione 2016/2017: a Verona (3-1) e a Cesena (3-0). I due successi casalinghi risalgono alla Lega Pro 2012/2013: Gubbio (2-0) e Viareggio (1-0). Illuzzi sarà coadiuvato da Stefano Bellutti della sezione di Trento e Niccolò Pagliardini della sezione di Arezzo. Quarto uomo Nicolò Marini della sezione di Trieste.

Fonte foto: empolicalcio.net