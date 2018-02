D'Angelo gela l'Empoli: l'Avellino riacciuffa il pari al 95' Il capitano patta i conti all'ultimo respiro: punto d'oro. Ai toscani non basta Zajc

di Marco Festa - Inviato a Empoli

In diretta dallo stadio "Castellani" Empoli - Avellino: rivivi la cronaca testuale in tempo reale di Ottopagine.it

Il tabellino.

Empoli – Avellino 1-1

Marcatore: pt 39' Zajc; st 50' D'Angelo.

Empoli (4-3-1-2): Gabriel; Di Lorenzo, Veseli, Luperto, Pasqual; Bennacer (30' st Brighi), Castagnetti, Krunic (37' Lollo); Zajc; Caputo, Donnarumma (42' st Traorè). A disp.: Meli, Maietta, Rodriguez, Polvani, Ninkovic, Imperiale. All.: Andreazzoli.

Avellino (4-4-1-1): Lezzerini; Laverone, Kresic, Morero, Ngawa; Cabezas (20' st Asencio), De Risio (24' st Moretti), Di Tacchio, Bidaoui (9' st Molina); D'Angelo; Ardemagni. A disp.: Pizzella, Pecorini, Marchizza, Migliorini, Vajushi, Gavazzi, Falasco, Asencio, Rizzato, Wilmots. All.: Novellino.

Arbitro: Illuzzi della sezione di Molfetta. Assistenti: Bellutti della sezione di Trento e Pagliardini della sezione di Arezzo. Quarto uomo: Marini della sezione di Trieste.

Note: Al 50' st espulso D'Angelo per somma di ammonizioni. Ammoniti D'Angelo e De Risio per gioco falloso. Angoli: 6-4. Recupero: pt 0'; st 4'.

Secondo tempo:

50' - Il pareggio dell'Avellino. All'ultimo respiro D'Angelo col mancino trafigge Gabriel e poi viene allontanato dal campo: secondo giallo per una presunta esultanza polemica nei confronti del pubblico. Ma è finita qui: Empoli 1, Avellino 1.

46' - Lezzerini e Morero sono ok. Il gioco riprende ora: si andrà al campo sino al 50'.

45' - Duro scontro tra Morero e Lezzerini: prestano soccorso anche i medici dell'Empoli. Quattro minuti di recupero.

42' - Ultimo cambio per l'Empoli: Donnarumma fa posto a Traorè.

40' - Numero di Caputo, ma Ngawa lo mura.

37' - Lollo al posto di Krunic, secondo cambio per l'Empoli.

34' - Punizione per l'Avellino, Di Tacchio dentro, la palla arriva a ad Asencio che non riesce a deviare verso la porta. Si riparte con una rimessa dal fondo.

32' - Ardemagni agganciato in area di rigore, Illuzzi fa cenno di proseguire. L'intervento di Luperto, in effetti, sembrava prima sul pallone.

30' - Cambia anche l'Empoli: fuori Bennacer, tocca a Brighi.

29' - Cross basso e forte di Pasqual, Lezzerini battaglia in presa bassa e strappa il pallone a Caputo, che invoca un rigore.

24' - Ultimo cambio per l'Avellino: Moretti rileva De Risio. Lupi col 3-5-2.

21' - Krunic ruba palla a De Risio e fa filtrare per Caputo, destro a giro immediato, Donnarumma ribadisce in rete ma è tutto fermo: fuorigioco molto dubbio.

20' - Asencio entra in campo: gli fa posto Cabezas. Asencio alle spalle di Ardemagni e D'Angelo largo a sinistra.

18' - Caputo taglia dentro, Lezzerini lo anticipa in uscita bassa.

14' - De Risio affonda il tackle su Zajc: ammonito.

9' - Ngawa chiude in scivolata su Krunic. Dentro Molina, fuori Bidaoui: primo cambio per i lupi. Cabezas si sposta a sinistra.

7' - Bennacer: blocca Lezzerini.

5' - Di Lorenzo cross tagliato a mezza alteza per Caputo, che alza sulla traversa in spaccata.

4' - Zajc dalla distanza, si distende Lezzerini che non riesce a bloccare, perfeziona il disimpegno in fallo laterale Kresic.

1' - Si riparte senza cambi.

Primo tempo:

45' - Si va al riposo senza recupero. L'Avellino sotto all'intervallo dopo aver rischiato poco o nulla. Fatale l'unica sbavatura, punita al 39' da Zajc.

39' - Empoli in vantaggio. Cross basso dalla destra di Di Lorenzo, Morero si fa anticipare da Zajc, che chiude sul primo palo con un tocco di prima intenzione e beffa Lezzerini, non impeccabile.

38' - L'Avellino chiude bene tutti i varchi, l'Empoli ha difficoltà ad arrivare alla conclusione e allora ci prova Castagnetti da distanza siderale: alto.

30' - Krunic prova a girarsi, Kresic lo ostacola: conclusione alta.

26' - D'Angelo ferma con un sgambetto la ripartenza di Krunic: ammonito.

25' - Pasqual: alto sulla traversa.

21' - Lupero si rifugia con affanno, di testa, su cross di Cabezas.

18' - L'Avellino tiene bene il campo.

13' - Empoli pericoloso: Lezzerini respinge coi piedi un diagonale di Caputo dopo una palla persa di Di Tacchio, che poi rimedia pulendo l'area con un colpo di testa dopo che il pallone si era impennato.

7' - Di Lorenzo dalla destra, colpo di testa alto di Donnarumma.

4' - Tiro di Bidaoui, Veseli si oppone, timide proteste dei calciatori biancoverdi per un presunto tocco di braccio.

2' - Bene l'Avellino in questo avvio di gara, subito vivace Bidaoui.

1' - Si parte. Batte l'Avellino in tenuta bianca.

0' - Si fanno sentire i cento tifosi tifosi irpini al seguito della squadra.

0' - Buonasera dallo stadio "Castellani": è tutto pronto per Empoli - Avellino, valida per la ventottesima giornata di Serie B. Si gioca nel gelo: -2 gradi centigradi sul termometro, ma la temperatura percepita sfiora i -5. Nell'Avellino spazio al preannunciato turn-over: in difesa confermata la linea difensiva proposta nella corso della ripresa contro il Novara, composta da Laverone, Kresic, Morero e Ngawa. In panchina Migliorini. A centrocampo esordio dal primo minuto per Cabezas, largo a destra. Completano il settore nevralgico De Risio, Di Tacchio e Bidaoui, alla centesima presenza in Italia. Parte tra i rincalzi Gavazzi, grande protagonista dell'ultimo match, gestito da Novellino: la sottopunta è D'Angelo. In attacco torna Ardemagni. Tutto confermato nell'Empoli: Zajc, Caputo e Donnaruma là davanti.