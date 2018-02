Andreazzoli: "Abbiamo annichilito l'Avellino" Il mister: "Buona opinione dell'Avellino, ma il nostro portiere non ha fatto una parata"

di Gaetano Ferraiuolo

Scuro in volto dopo il gol in extremis di D'Angelo, il tecnico dell'Empoli Aurelio Andreazzoli ha analizzato così la sfida del Castellani durante la trasmissione Derby in onda su OttoChannel, canale 696 del digitale terrestre: "Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, affrontando un Avellino che temevamo, ma al quale non abbiamo concesso nulla. Negli ultimi 20 secondi quella palla ballava in area e D’Angelo l’ha buttata dentro, ma il calcio è questo: sabato scorso abbiamo esultato noi in zona Cesarini, oggi è toccato all’avversario. Il demerito è stato quello di non averla chiusa prima, ma ribadisco l’ottima opinione che ho dell’Avellino: questo esalta ancor di più il lavoro dei miei ragazzi, il nostro portiere è stato praticamente inoperoso. Noi abbiamo avuto diverse occasioni, sia come progetto sia come conclusione finale. Abbiamo sbagliato qualche pallone, in altre circostanze sono stati bravi i difensori dell’Avellino, bisogna accettare il risultato con la soddisfazione di aver giocato una buona partita. La gara di stasera deve darci carica e non certo demoralizzarci, abbiamo annichilito una formazione per tutta la gara e questo è un segnale di forza”.

Clicca qui per vedere l'intervista integrale di Aurelio Andreazzoli post Empoli - Avellino 1-1 (video tratto da OttoChannel.tv)