Avellino, incontro Taccone - Lotito Oggi sono intanto arrivati in città i consulenti della Italpol Vigilanza: serie di verifiche

di Marco Festa

Il recupero toglie, il recupero dà. Mercoledì di riposo assoluto per l'Avellino, rientrato immediatamente alla base dopo il prezioso pari strappato all'ultimo respiro alla capolista Empoli. Mentre i lupi hanno rifiatato in vista della sfida casalinga con il Bari sono invece proseguite le manovre societarie: sempre più vicina la cessione del 70 per cento delle quote all'Italpol Vigilanza. Oggi i consulenti del gruppo di proprietà della famiglia Gravina hanno raggiunto il capoluogo irpino dove hanno verificato i bilanci e acquisito documentazioni dal club biancoverde. Nel giro di una settimana potrebbe arrivare la fatidica “fumata bianca”.

Intanto il presidente Walter Taccone ha pranzato con il co-patron della Salernitana Claudio Lotito, in piena campagna elettorale. Un antipasto di derby con temi non incentrati sul calcio. Tornando a quello giocato, invece, di calcio, Cabezas ha salutato il gruppo come documentato attraverso il proprio profilo Instagram per raggiungere in Ecuador la sua compagna ormai prossima a dare alla luce la primogenita Zoe. L'esterno aveva anticipato l'arrivederci al microfono di 696 TV Otto Channel al termine del match casalingo con il Novara. Chi va e chi viene. Stagione finita per il terzo portiere Iuliano: il verdetto medico ha spinto l'Avellino ad attingere dagli svincolati: preso il trentenne Angelo Casadei, ex tra le altre di Virtus Lanciano, Virtus Francavilla, Pro Vercelli e Sorrento.