Avellino, Cabezas è tornato in Ecuador: in dubbio per il derby L'esterno si appresta ad assistere alla nascita della primogenita Zoe: certa l'assenza col Bari

di Marco Festa

Lo aveva anticipato in esclusiva al microfono di 696 TV Otto Channel nel post partita di Avellino – Novara e al triplice fischio finale di Empoli – Avellino ha salutato tutti: Bryan Cabezas è volato in Ecuador per assistere alla nascita della primogenita Zoe dopo aver disputato, al “Castellani”, la sua prima gara da titolare in maglia biancoverde. Alle 9:43, irettamente dal terminal dedicato agli imbarchi internazionali dell'aeroporto di Milano Malpensa, Cabezas ha postato una foto sul suo profilo Instagram con il commento “Ultima parada (fermata, ndr), Quevedo – Ecuador”. A corredo una serie di emoticon simboleggianti la famiglia, che ora per lui, in maniera comprensibile, ha la precedenza assoluta. Inevitabile, però, che in casa irpina si provi a capire quando tornerà a disposizione di Novellino: è al momento è decisamente complicato saperlo con precisione. Si naviga a vista: l'esterno prestato ai lupi dall'Atalanta salterà intanto sicuramente il match casalingo di domenica prossima con il Bari ed è a rischio anche la sua presenza nel derby del prossimo 11 marzo all'Arechi contro la Salernitana. All'Avellino non resta dunque che rimanere alla finestra in attesa di porre i propri auguri al ragazzo e, nel contempo, augurarandosi di riabbracciarlo quanto prima possibile.