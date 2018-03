Avellino: lesione al flessore per Moretti, allarme Rizzato Infortunio per il centrocampista ligure, da valutare le condizioni dell'esterno laziale

di Carmine Quaglia

La ripresa degli allenamenti ha confermato le sensazioni lasciate dal post-gara di Empoli e presentato un ulteriore allarme. Nel pomeriggio, con il Partenio-Lombardi a porte chiuse, anche per la temporanea indisponibilità dell'accesso agli spalti, l'Avellino si è allenata con una secca divisione della rosa: i calciatori non impiegati al Castellani hanno svolto un test con la formazione Primavera, il resto della squadra ha lavorato in palestra e sotto l'aspetto atletico. Primo allenamento per Angelo Casadei (l'estremo difensore ex Virtus Lanciano e Pro Vercelli sarà il terzo portiere dei lupi sostituendo il lungodegente Iuliano).

Oltre agli indisponibili Richard Lasik, Leonardo Morosini e Bryan Cabezas (l'ecuadoriano è in permesso e ha raggiunto l'Ecuador per la nascita della primogenita), solo terapie per Ionut Radu. Federico Moretti si è, invece, sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato la lesione di primo-secondo grado del flessore della coscia destra. Il centrocampista ligure proseguirà con terapie. Nella seduta pomeridiana si è fermato Simone Rizzato a causa di un risentimento muscolare all'adduttore destro: le condizioni dell'ex esterno difensivo laziale saranno valutate nelle prossime ore. Domani, sempre nel pomeriggio, il nuovo allenamento in ottica Bari per i lupi.