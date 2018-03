Avellino, 800 tifosi da Bari: il dato sulla prevendita irpina Questo pomeriggio allenamento a porte chiuse al "Partenio-Lombardi": le ultime dall'infermeria

di Marco Festa

Dal gelo al calore delle tifoserie di Avellino e Bari: gli spalti del “Partenio-Lombardi”, liberati dal ghiaccio depositato da Burian anche grazie alle precipitazioni che si sono abbattute sul capoluogo irpino nelle ultime ore, si apprestano a colorarsi e a essere animati dalla passione dei tifosi biancoverdi e biancorossi dopo la decisione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive di revocare il divieto di trasferta adottato inizialmente nei confronti dei supporters pugliesi. I sostenitori dei galletti gremiranno in ogni ordine di posto il settore ospiti affollandolo con 800 unità: un esodo annunciato, che determinerà l'aumento delle misure di sicurezza da parte delle forze dell'ordine al fine di evitare incidenti.

La cornice di pubblico, nonostante i soli 400 biglietti finora venduti sulla sponda irpina, sarà dunque all'altezza di un match che mette in palio punti pesanti per le rispettive classifiche ed in vista del quale questo pomeriggio, tra le mura amiche, a porte chiuse, i lupi hanno tenuto l'ultima seduta di allenamento prima della rifinitura - ovviamente lontano da occhi indiscreti - in programma domani mattina, prima della conferenza stampa di Walter Alfredo Novellino (ore 12:10, diretta tv, Facebook e streaming 696 TV Otto Channel).

Indisponibili Iuliano, Lasik e Morosini, quest'ultimo, come testimoniato attraverso il suo profilo Instagram, ormai prossimo al rientro in Irpinia per l'ultima fase del suo percorso riabilitativo. Ha invece svolto lavoro differenziato Castaldo, che dovrebbe essere del match al quale non prenderanno nel contempo certamente parte Cabezas, in permesso, oltre agli acciaccati Radu, Moretti e Rizzato, che nella giornata di domani sarà sottoposto a esami strumentali per verificare l’entità del problema muscolare all’adduttore destro rimediato ieri.