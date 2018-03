Fiocco rosa in casa Avellino: è nata Zoe Cabezas A Quevedo è venuta alla luce la primogenita dell'esterno ecuadoriano

di Marco Festa

Fiocco rosa in casa Avellino, Bryan Cabezas è diventato papà: oggi, a Quevedo, è infatti venuta al mondo la sua primogenita Zoe. Dopo la partita con l'Empoli, l'esterno girato in Irpinia dall'Atalanta aveva salutato i suoi compagni di squadra per volare alla volta dell'Ecuador in modo da essere al fianco della sua compagna Thais e il tanto atteso momento è arrivato. Visibile la felicità impressa sul volto di Cabezas, che si è fatto immortalare in tenuta da sala operatoria dinanzi alla culla della sua bimba. Felicitazioni dalla società irpina, che ora spera di riabbracciare il ragazzo in tempo utile per il derby con la Salernitana.