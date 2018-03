Grosso: "Ad Avellino gara difficile, occhio alle trappole" Il tecnico del Bari ha presentato il match del "Partenio-Lombardi"

di Marco Festa

Come riportato dal sito ufficiale del Bari, ecco le dichiarazioni dell’allenatore biancorosso, Fabio Grosso, alla vigilia della partita contro l’Avellino.

“Abbiamo un appuntamento molto complicato. Troveremo degli avversari che hanno entusiasmo e che dobbiamo affrontare con molto più entusiasmo di loro e agonismo. Le vittorie non ci devono far stare tranquilli, dietro l’angolo c’è sempre la sorpresa. Ci fa piacere che al fianco avremo i nostri tifosi. La società ha fatto tanto per averli ad Avellino, il loro sostegno ci serve e dobbiamo ricambiarlo con una grandissima prestazione. Loro ci sono, tocca ora a noi metterci il resto. Siamo consapevoli del grado di difficoltà della gara, ma altresì consapevoli dei nostri pregi e di avere un gruppo che sta bene. Un mese di fuoco? Sappiamo che alla fine di questo periodo, avremo delle idee più chiare di quello che abbiamo fatto e che dovremo fare. Dalla partita di domani si apre un percorso dove serve molto agonismo e unità, cercando di evitare le trappole”.

Sul fronte formazione avanti col rodato 4-3-3: in difesa, davanti a Micai, spazio a Sabelli, Diakité, Marrone e D'Elia; a centrocampo Tello, Basha e Henderson; in attacco Galano, Kozac e Improta. In forse Brienza.

Clicca qui per vedere la conferenza stampa integrale di Fabio Grosso (video tratto dal canale YouTube dell'F.C. Bari 1908)