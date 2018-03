Rinviata Avellino-Bari: la B si ferma nel ricordo di Astori Tragedia nel mondo del calcio: la morte del 31enne capitano della Fiorentina

di Carmine Quaglia

Questa mattina la bruttissima notizia da Udine, la morte di Davide Astori che ha colpito tutto il mondo del calcio, sotto shock per la scomparsa improvvisa del 31enne capitano della Fiorentina. Nel ricordo di Astori, anche per richiesta accettata dell'AIC ('Associazione Italiana Calciatori) e per volontà espressa immediatamente dagli stessi atleti, appresa la notizia, sono state rinviate le gare di Serie A e di Serie B in programma oggi e domani. Avellino e Bari non scenderanno in campo, questo pomeriggio, al Partenio-Lombardi. Rinviate anche Carpi-Venezia e Foggia-Empoli.

"La Lega B, con il presidente Mauro Balata, il direttore generale Paolo Bedin, l’intero staff ed i club associati, si stringe attorno alla famiglia Astori ed alla Fiorentina per la scomparsa di Davide, capitano viola, prematuramente scomparso oggi": questo il comunicato della Serie B.

Il comunicato della FIGC - "Dopo l'improvvisa scomparsa del calciatore della Fiorentina e della Nazionale Davide Astori, trovato senza vita questa mattina nel ritiro dei viola in vista della gara di oggi contro l'Udinese, il Commissario Straordinario della FIGC Roberto Fabbricini, d'intesa con il Presidente del CONI Giovanni Malagò, ha disposto un minuto di raccoglimento in memoria di Davide tra oggi e domani su tutti i campi di calcio dove sono in programma le gare delle rispettive giornate di campionato. Nel corso della mattinata, intanto, la Lega di Serie A e la Lega di Serie B hanno deciso il rinvio della giornata. Si giocherà nei campionati di LegaPro, LND e SGS, dove sarà osservato appunto il minuto di silenzio disposto dalla FIGC. La Federcalcio, rappresentando il sentimento dei dirigenti, dei tecnici e del personale che in tanti anni hanno conosciuto e apprezzato Davide nel suo percorso con le Nazionali, esprime il proprio cordoglio alla famiglia Astori".