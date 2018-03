Morte Astori, lettera del presidente Taccone a Della Valle Il presidente dell'Avellino e tutto il club biancoverde piangono il capitano della Fiorentina

di Marco Festa

Il calcio italiano è in lutto, piange la prematura scomparsa di Davide Astori. Rinvite le gare odierne valide per la ventisettesima giornata di Serie A e la ventinovesima giornata di Serie B, tra cui Avellino - Bari. Al ricordo commosso di Luca Lezzerini, Matteo Ardemagni e Waleter Novellino si è aggiunto quello, mediante una lettera pubblicata sul sito ufficiale dell'U.S. Avellino, del presidente Walter Taccone. Di seguito il testo integrale:

"Caro Presidente Della Valle,

Mi sento di scriverle queste poche righe perché sono rimasto letteralmente folgorato dalla tristissima notizia.

La prego di riportare a tutti i vostri tifosi, alla società che rappresenta ed a tutti i collaboratori la mia personale vicinanza ed il mio affetto per questa perdita che resterà nei cuori di tutti quelli che amano questo sport e, sono certo, di tutti gli italiani.

Un pensiero particolare va ovviamente alla famiglia di Davide. Non riesco neanche ad immaginare il dolore che stanno provando in questo momento. In qualità di padre di figli più o meno coetanei di Davide, voglio essere vicino a loro.

Non si può sopportare questa tragedia ma l'amore che tutti gli sportivi avevano ed hanno ancora per un pilastro della nostra amata Nazionale può servire a dare loro la forza di continuare, nel ricordo di Davide.

Come U.S. Avellino abbiamo subito espresso il nostro cordoglio alla famiglia e alla società. Ma dal profondo del cuore ho sentito la necessità di scriverle questa lettera perché il mio dolore rappresenta quello di ogni papà che non potrebbe mai accettare la perdita di un figlio.

Ciao Davide, sempre con noi.

Walter Taccone"

Foto: usavellino.club