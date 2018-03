Avellino - Bari: dopo il rinvio prime ipotesi sul recupero D'Angelo non ha potuto scontare il turno di squalifica: salterà il derby con la Salernitana

di Marco Festa

Un incubo a occhi aperti: la prematura scomparsa del capitano della Fiorentina, Davide Astori, ha sprofondato tutto il calcio italiano nello sconforto e determinato il rinvio delle gare odierne in programma in Serie A e Serie B, tra cui, ovviamente, Avellino - Bari. La notizia si è diffusa proprio mentre i tifosi stavano raggiungendo il “Partenio-Lombardi”. In tanti hanno appreso del rinvio trovando i cancelli dello stadio chiusi. Gli ottocento supporters del Bari che avrebbero dovuto assistere all'incontro sono stati fermati al casello autostradale di Avellino Est per poi fare immediato ritorno in Puglia. Il Bari è rimasto in albergo ed ha in seguito fatto rientro in sede mentre l'Avellino si è allenato a porte chiuse. In una giornata di dolore il calcio giocato è passato inevitabilmente in secondo piano, ma restano ora da definire la data del recupero e la gestione dei ticket emessi per il match: Avellino – Bari non dovrebbe giocarsi prima del 20 marzo mentre l'invito per i sostenitori di entrambe le squadre è, al momento, quello di non gettare via i titoli d'ingresso in attesa di indicazioni ufficiali. Sul fronte del calcio giocato Angelo D'Angelo non ha potuto scontare il turno di squalifica e salterà, a questo punto, il derby di domenica prossima contro la Salernitana per il quale sarà invece a disposizione, partendo dalla panchina, Luigi Castaldo, che oggi è rientrato in gruppo.