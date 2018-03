Derby, alle 16 in vendita i biglietti del settore ospiti Salernitana-Avellino, duemila tagliandi a disposizione dei tifosi irpini: dettagli e disposizioni

di Marco Festa

Alle spalle una domenica drammatica, con la prematura scomparsa di Davide Astori a sconvolgere il calcio italiano; all'orizzonte il derby con la Salernitana. L'Avellino prova a ripartire, come i suoi tifosi, cercando di concentrarsi sul calcio giocato e su una sfida particolarmente attesa. Alle 16, presso i punti vendita del circuito Listicket (www.listicket.it), prenderà il via la vendita dei biglietti del settore ospiti per assistere al match dell'Arechi, in programma domenica alle 15: 2000 i tagliandi a disposizione dei tifosi biancoverdi al costo di 14 euro (compresi i diritti di prevendita). Per i residenti nella provincia di Avellino è obbligatorio l’acquisto dei tagliandi esclusivamente nel settore ospiti. Non è necessario essere possessori di tessera del tifoso, al momento dell’acquisto è sufficiente esibire un documento di identità.