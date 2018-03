Derby, i tifosi dell'Avellino in coda per un biglietto Ricevitorie prese d'assalto: il dato a poco più di due ore dall'inizio della prevendita

di Marco Festa

Incuranti della pioggia, in paziente attesa: i tifosi biancoverdi hanno preso d'assalto le ricevitorie cittadine per assicurarsi uno dei biglietti del settore ospiti dello stadio “Arechi” dove domenica c'è il derby di ritorno: Salernitana – Avellino. Code in Corso Vittorio Emanuele, negli altri punti vendita cittadini e dislocati nella provincia. Palpabile la voglia di cancellare lo psicodramma sportivo vissuto all'andata. Duemila i tagliandi a disposizione dei supporters irpini, che ne hanno polverizzati poco meno della metà nel giro di due ore dall'inizio della prevendita, scattata alle 16. Si andrà rapidamente verso il tutto esaurito e la mente già vola ai possibili protagonisti del match. Sul fronte campo, dopo un giorno di riposo per elaborare il dramma Astori, domani inizia la preparazione. Sul rettangolo di gioco sarà battaglia, sugli spalti l'auspicio è quello di una sana rivalità perché il decoro è doveroso data l'immane tragedia che si è appena consumata.

