Avellino, settore ospiti sold out. Dal campo: due recuperi A porte chiuse è iniziata la preparazione in vista del derby: certi anche due forfait

di Marco Festa

Duemila cuori biancoverdi pulseranno all'unisono nel settore ospiti dello stadio “Arechi”: i tifosi dell'Avellino hanno infatti polverizzato tutti tagliandi messi a disposizione dalla Salernitana per il derby di domenica prossima. Code ieri pomeriggio in concomitanza dell'inizio della prevendita, scattata a partire dalle 16; le ultime disponibilità sono invece andate esaurite poco dopo le 13. E dunque, i supporters sono pronti a fare la propria parte: la virtuale palla passa alla squadra, che questo pomeriggio ha iniziato la preparazione in vista dell'atteso match contro i granata. Novellino, che dovrà suo malgrado fare a meno di D'Angelo, che non ha potuto scontare il turno di squalifica contro il Bari, ha avuto modo di verificare le condizioni del folto nugolo di acciaccati nell'organico: Castaldo, rientrato in gruppo domenica, si accomoderà in panchina al pari di Rizzato: entrambi, oggi, hanno lavorato in regime di differenziato; alta la possibilità di forfait di Moretti e Radu, che non sono andati oltre a terapie per smaltire i rispettivi acciacchi di natura muscolare. Resta invece da capire se Cabezas, neo-papà in permesso, riuscirà a rientrare in tempo utile dall'Ecuador: difficile, ma non impossibile. La certezza è invece rappresentata dalle disponibilità di Gavazzi e Morero, che erano pronti a stringere i denti e andare in campo contro i galletti e garantiranno il proprio contributo in una partita in cui l'esperienza giocherà un ruolo determinante. Domani doppia seduta di allenamento a porte chiuse al “Partendo-Lombardi”.