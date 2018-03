Questa sera alle 21 speciale derby su OttoChannel Appuntamento sul canale 696 del digitale terrestre, interviste ai tifosi di Avellino e Salerno

Torna questa sera "Granatissimi", la trasmissione interamente dedicata alla Salernitana e al calcio campano a cura del giornalista Maurizio Grillo, in onda ogni martedì alle ore 21 su Otto Channel, canale 696 del digitale terrestre, e visibile anche in streaming

Per la circostanza previsto uno speciale dedicato al derby tra i granata e l'Avellino, partita che richiamerà sugli spalti almeno 12mila spettatori, duemila dei quali di fede biancoverde. A condurre ci sarà come sempre la giornalista Giovanna Di Giorgio, in studio l'opinionista di Radio MPA Federico Russo e i nostri giornalisti di Otto Channel Marco Festa e Massimiliano Grimaldi

Interviste ai tifosi di entrambe le squadre, news dagli spogliatoi e clip del derby di andata impreziosiranno una trasmissione che si preannuncia scoppiettante e ricca di contenuti. Inoltre sono previsti interventi telefonici di addetti ai lavori ed ex calciatori. I tifosi dell'Avellino potranno interagire in diretta telefonando al numero 089252486 o commentando sulla nostra pagina Facebook. Non mancherà un ricordo dello sfortunato Davide Astori, scomparso prematuramente a causa di un malore Un appuntamento assolutamente da non perdere, il modo migliore per alimentare il clima di grande entusiasmo che si respira negli ambienti del tifo biancoverde.

Redazione Sport