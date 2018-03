Avellino - Bari: ecco la data del recupero Per i biancoverdi si profilano tre turni casalinghi consecutivi

di Marco Festa

Manca ormai solo l'ufficialità: Avellino - Bari, rinviata domenica scorsa per la prematura scomparsa di Davide Astori, sarà recuperata lunedì 2 aprile (Lunedì "in Albis") con calcio d'inizio alle ore 15. Se l'orientamento della Lega B dovesse essere confermato l'Avellino si ritroverebbe dunque a giocare tre partite casalinghe consecutive contro Parma (29 marzo), Bari (2 aprile) e Perugia (7 aprile, salvo anticipi o posticipi). Restano da definire le modalità di gestione dei ticket emessi per il match contro i pugliesi, con tanti supporters che si interrogano intanto sulla possibilità di un rimborso. Per il momento il consiglio resta quello già dato nell'immienza del rinvio: non gettare i titoli d'ingresso acquistati.