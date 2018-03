Derby, Iannuzzi: "Organizzati 15 pullman, a Salerno con noi" Salernitana nel mirino, due sedute di allenamento a porte chiuse: il report dal Partenio-Lombardi

di Marco Festa

Doppia seduta di allenamento a porte chiuse. Castaldo e Rizzato rientrati definitivamente in gruppo, Radu e Moretti impegnati nei rispettivi cicli di terapie finalizzati al completo recupero dai rispettivi acciacchi di natura muscolare, Cabezas in permesso (domani si saprà se rientrerà in tempo utile per il derby, ndr): ecco il sunto del mercoledì dell'Avellino, scivolato con un pieno di allenamenti lontano da occhi indiscreti. La sfida dell'Arechi, contro la Salernitana, si avvicina a grandi passi e a far da contraltare al silenzio deciso dal club biancoverde per tenere alta, altissima la concertazione in vista del match contro i granata ci sono le indicazioni per i tifosi che seguiranno i lupi in trasferta.

La macchina organizzativa è in pieno fermento. Pronto il piano per l'esodo, illustrato da uno dei punti di riferimento nella Curva Sud avellinese, Franco Iannuzzi: "Abbiamo allestito più di quindici pullman per facilitare l'organizzazione e la salvaguardia dell'ordine pubblico. Chi desidera aggregarsi può farlo: ci sono ancora posti disponibili e raggiungere lo stadio con noi, senza alcun tipo di preoccupazione. L'appuntamento è fissato dinanzi alle sedi dei club, da lì ci si muoverà per il concentramento nel piazzale antistante la Tribuna Montevergine. Una volta insieme partiremo tra le 12 e le 12:30. La raccomandazione è di non parcheggiare le auto private nello stesso piazzale o nei pressi dello stesso, dato che domenica pomeriggio questi spazi serviranno ai tifosi della Scandone per potersi recare al DelMauro ad assistere alla gara contro Brindisi."

Sugli spalti fiera rivalità sportiva da tenere entro i margini del sano sfottò anche per rispetto della memoria di Davide Astori, che pure i sostenitori irpini sono pronti a ricordare. La provincia darà come sempre il suo impareggiabile contributo in termini di unità e calore. Folta la rappresentanza dall'Alta Irpinia come testimoniato da Maccaldo Cordasco dell'Avellino Club Teora, in città per coordinarsi con lo stesso Iannuzzi: "Siamo pronti. È stato organizzato un pullman che partirà da Caposele, altri lo faranno da Sant'Angelo dei Lombardi. Che sia una giornata di sport, dimostriamo, come sempre, la nostra correttezza e spingiamo l'Avellino alla vittoria con civiltà."

