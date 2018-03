Avellino - Bari, è ufficiale: il recupero a Pasquetta Calcio d'inizio alle ore 15. I biancoverdi giocheranno tre partite consecutive in casa

di Marco Festa

Adesso è ufficiale: Avellino - Bari verrà recuperata lunedì 2 aprile (Lunedì dell'Angelo, ndr) con calcio d'inizio alle ore 15. Il match, non disputato la scorsa domenica in seguito alla prematura scomparsa del capitano della Fiorentina, Davide Astori, si incastrerà dunque tra i due turni di fila in casa già in calendario per i lupi, che si trovano così nell'inconsueta e potenzialmente vantaggiosa condizione di giocare tre partite consecutive al "Partenio-Lombardi": contro Parma (29 marzo), per l'appunto Bari (2 aprile), e Perugia (7 aprile, salvo anticipi o posticipi).