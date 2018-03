Avellino, test con la Primavera: terapie per Radu e Moretti Alle 11.30 la conferenza stampa di Novellino in diretta sul 696 TV OttoChannel

di Carmine Quaglia

Nuovo test in famiglia per l'Avellino che, nel pomeriggio, è sceso in campo al Partenio-Lombardi per disputare un'amichevole con la formazione Primavera, guidata dal tecnico Guglielmo Tudisco. Prove in ottica derby per Walter Alfredo Novellino che ha dovuto fare a meno di Matteo Ardemagni e Luca Lezzerini, che hanno preso parte ai funerali di Davide Astori. Ancora assente Bryan Cabezas: l'ecuadoriano è in permesso per la nascita della primogenita e salterà sicuramente la gara contro la Salernitana. Sempre indisponibili Richard Lasik e Rino Iuliano, solo terapie per Ionut Radu e Federico Moretti. Per Leonardo Morosini, invece, lavoro di riatletizzazione che porterà gradualmente l'attaccante bergamasco al ritorno in gruppo.

Domattina, alle 11.30, Novellino presenterà la gara dell'Arechi in conferenza stampa. Come sempre, appuntamento in diretta sul canale 696 TV OttoChannel e in streaming su ottochannel.tv. La squadra irpina riprenderà la preparazione domani pomeriggio (inizio alle 15) con seduta a porte chiuse al Partenio-Lombardi.