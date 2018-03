Derby, l'appello di Foti e Napoli: "Sia una festa di sport" I sindaci in attesa trepidante di Salernitana - Avellino. Imponente servizio d'ordine: i dettagli

di Marco Festa

È un derby, quello tra Salernitana e Avellino, in programma domenica, alle 15, allo stadio Arechi, che si gioca anche a livello istituzionale. Dal capoluogo irpino, al microfono di 696 TV Otto Channel, il sindaco Paolo Foti, lancia il 'guanto di sfida' ai cugini salernitani pur nel rispetto dei campanili e nella certezza che tutto filerà liscio dal punto di vista dell'ordine pubblico: “Io a Salerno non ci vado a vedere la partita anche perché gli animi delle tifoserie sono sempre un po' caldi e non vorrei contribuire a riscaldarli ancor di più. Auguro comunque all'Avellino di ottenere un risultato positivo: ci sono le condizioni perché ciò accada anche perché non è che la Salernitana sia una grande squadra, nettamente superiore dal punto di vista tecnico all'Avellino.”

Poi una simpatica 'frecciata' al governatore De Luca, suo amico ed ex sindaco di Salerno: “Si deve rassegnare se l'Avellino ottiene un risultato tondo.”

Sponda salernitana non si è fatta attendere la risposta del sindaco Vincenzo Napoli: “Sono certo che sarà una bella giornata di sport. In campo assisteremo a una piacevole e appassionata partita, giocata con correttezza e grinta. Naturalmente io mi auguro vinca la Salernitana. Sugli spalti si respirerà un clima sì di tensione agonistica, ma anche di calorosa e sentita partecipazione.”

Intanto è stato limato nei dettagli un imponente servizio di sicurezza per garantire che tutto fili liscio domenica, sia dentro, sia fuori dallo stadio: saranno in campo 300 uomini delle forze dell'ordine e anche stavola verranno posizionati i containers all'esterno dell'Arechi per dividere il settore ospiti, che sarà affollato da 2000 tifosi irpini, dal resto dello stadio. Lo stesso sindaco Napoli ha inoltre diposto, con apposita ordinanza, la chiusura degli esercizi commerciali nella zona a ridosso della Curva Nord e la fermata "Arechi" della metro resterà chiusa dalle 12:30 alle 19: questo è quanto deciso dalla riunione del GOS, tenutasi in mattinata a Salerno.

Clicca qui per il video con le dichiarazioni del sindaco Paolo Foti (video tratto da OttoChannel.tv)