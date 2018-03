Rinvio Avellino - Bari: biglietti riutilizzabili o rimborsati Le disposizioni ufficiali dopo il rinvio del match di domenica scorsa: c'è anche una terza strada

di Marco Festa

Arrivano comunicazioni ufficiali dall'U.S. Avellino in merito ai ticket emessi in occasione di Avellino - Bari che si sarebbe dovuta giocare domenica scorsa ed è invece stata rinviata a lunedì 2 aprile 2018 (confermato il calcio d'inizio alle 15) per la prematura scomparsa del capitano della Fiorentina, Davide Astori.

Tre strade percorribili. Saranno innanzitutto ritenuti validi per l’accesso alla partita tutti i titoli d'ingresso già in possesso dei supporters e sarà dunque sufficiente ripresentare il medesimo biglietto al rispettivo varco di ingresso per assistere al match.

Tutti coloro che volessero invece richiedere il rimborso del costo del biglietto dovranno invece recarsi esclusivamente presso lo stesso punto vendita dove sono stati precedentemente acquistati i tagliandi, presentando il biglietto in originale, negli orari di apertura degli stessi, a partire da giovedì 15 marzo ed entro mercoledì 28 marzo. Il rimborso non riguarderà eventuali costi di diritti di prevendita.

Qualora si intendesse sostituire il tagliando acquistato con un biglietto relativo ad altre partite casalinghe del campionato in corso, si potrà farlo consegnando (esclusivamente alla biglietteria dello stadio) il biglietto acquistato per la partita contro il Bari e ritirando un buono da convertire in un valido e pari titolo di accesso, nella settimana precedente alla gara alla quale si vuole assistere.