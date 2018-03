Salernitana - Avellino, una fascia speciale per i capitani Sensibilizzazione per l'adozione del passaporto ematico: il messaggio di D'Angelo e Tuia

di Marco Festa

Come riferito dalla pagina facebook dell'U.S. Avellino, Avellino e Salernitana hanno accolto l'invito della Fondazione "Fioravante Polito" per sensibilizzare il mondo sportivo all'adozione del "passaporto ematico". Domenica pomeriggio, nel derby dell'Arechi, i capitani delle due squadre indosseranno una speciale fascia raffigurante i volti di tre calciatori prematuramente scomparsi: Andrea Fortunato, Piermario Morosini e Flavio Falzetti. I capitani D'Angelo e Tuia hanno girato un breve messaggio per preannunciare l'adesione all'iniziativa.

Clicca qui per vedere il videomessaggio di D'Angelo e Tuia (video tratto da OttoChannel.tv)