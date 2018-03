Derby: convocati e probabili scelte di Novellino Salernitana - Avellino, la vigilia: ventidue calciatori a disposizione del tecnico di Montemarano

di Marco Festa

L'attesa, trepidante, sta per esaurirsi. Domani, alle 15, il calcio d’inizio di Salernitana – Avellino, il derby campano della Serie B. Questa mattina seduta di rifinitura a porte chiuse per i lupi. Al termine delle fatiche blindate sull'erba sintetica del "Partenio-Lombardi" è stato diramato l’elenco dei convocati: 22 i calciatori "arruolati". Fuori causa i lungodegenti Iuliano, Lasik e Morosini; gli acciaccati Moretti, Radu e Vajushi (affaticamento muscolare) oltre a capitan D’Angelo, squalificato, e Cabezas, in permesso (rientrerà in tempo utile per la partita interna con il Pescara). Castaldo e Rizzato sono in gruppo, ma non sono al top e si accomoderanno in panchina.

Novellino e i suoi uomini hanno limato gli ultimi dettagli tecnico-tattici dopo aver incassato l’incoraggiamento, sotto forma di striscione, dei propri supporters: il modulo sarà il 4-4-1-1 salvo utilizzo a sorpresa del 3-5-2. Gli interpreti: Lezzerini in porta; Ngawa, Kresic, Morero e Marchizza in difesa, con Migliorini e Laverone possibili innesti dell’ultimo minuto; Molina, De Risio, Di Tacchio e Bidaoui a centrocampo; Gavazzi alle spalle dell’unica punta Ardemagni, a meno dell’impiego simultaneo con Asencio con conseguente dirottamento dello stesso Gavazzi o l'inserimento di Laverone sull'out destro del settore nevralgico.

L’elenco dei 22 convocati (in ordine alfabetico e preceduti dai rispettivi numeri di maglia).

Portieri: 20. Casadei, 22. Lezzerini.

Difensori: 13. Falasco, 5. Kresic, 3. Marchizza, 6. Migliorini, 16. Morero, 15. Ngawa, 2. Pecorini, 29. Rizzato.

Centrocampisti: 23. De Risio, 14. Di Tacchio, 24. Evangelista, 11. Gavazzi, 27. Laverone, 17. Molina, 33. Wilmots.

Attaccanti: 9. Ardemagni, 19. Asencio, 26. Bidaoui, 10. Castaldo, 25. Mentana.