Salernitana - Avellino: le curiosità I lupi subiscono gol fuori casa da 18 partite consecutive, i granata non segnano in casa da 225'

Salernitana - Avellino: le curiosità del match a cura di Footballdata.

Granata in casa: senza gol da 225’.

La Salernitana non segna in casa da 225’: ultima rete firmata Sprocati al 45’ di Salernitana-Carpi 1-2 del 3 febbraio scorso; poi si conta la ripresa di quel match e le intere gare contro Pro Vercelli (0-0) e Parma (0-1).

Salernitana-record per “rossi” a favore.

La Salernitana è la compagine della Lega B 2017/18 che vanta il maggior numero di espulsioni a favore: 6, dopo 29 turni di campionato.

La panchina anemica granata.

La Salernitana, assieme al Bari, è una delle due squadre cadette 2017/18 che segna con meno giocatori panchinari: appena 1 rete con subentranti per campani e pugliesi, dopo 29 turni.

Il marzo d’ oro di Colantuono.

Stefano Colantuono ha in marzo il suo mese d’oro per rendimento, con 1,68 punti/partita grazie ad un bilancio composto da 27 vittorie, 17 pareggi e 14 sconfitte in 67 partite giocate.

Attenzione ai 15’ finali di gara: Salernitana 15 gol subiti, Avellino 13.

Si deciderà nei 15’ finali di gara il derby campano di oggi ? Potrebbe essere così, viste le cifre dei gol subiti da granata e biancoverdi dal 76’ al 90’ inclusi recuperi: 15 quelli della Salernitana (record nella Lega B 2017/18 dopo 29 turni), 13 per l’Avellino (come Pescara, Ternana ed Ascoli).

Il “nervosismo” biancoverde.

L’Avellino è la squadra più “nervosa” della Lega B 2017/18 dopo 29 turni: 7 le espulsioni subite dai biancoverdi. I 7 “rossi” a carico degli irpini sono stati comminati a D’Angelo e Suagher (2 a testa), Lezzerini, Moretti e Migliorini (1 a ciascuno).

Avellino a "porta aperta" da 18 gare esterne ufficiali.

L’Avellino ha sempre subito gol nelle ultime 18 gare esterne ufficiali, per un totale di 35 gol al passivo, quasi 2 in media a partita. L’ultima gara terminata a porta inviolata risale all’1-0 a Pisa, in B, lo scorso 17 aprile.

Lega B 2017/18 – la classifica del girone di ritorno.

Dopo 8 turni del girone di ritorno, la classifica della fase discendente del campionato è la seguente: Empoli 17 punti; Cittadella, Frosinone e Perugia 16; Foggia 15; Venezia 14; Bari, Brescia, Pro Vercelli 10; Avellino, Cesena, Spezia 9; Carpi, Palermo, Parma, Pescara, Salernitana 8; Cremonese, Novara 7; Ascoli 6; Ternana, Virtus Entella 5. Due gare in meno: Bari e Carpi; una partita in meno Avellino, Brescia, Empoli, Foggia, Palermo, Parma, Perugia, Pescara, Pro Vercelli, Spezia, Venezia e Virtus Entella.