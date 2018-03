Derby: convocati e probabili scelte di Colantuono In attacco largo al tridente Di Roberto, Bocalon, Sprocati. In difesa Tuia preferito a Mantovani

di Marco Festa

Seduta di rifinitura a porte chiuse anche per la Salernitana, pronta, al pari dell’Avellino, al derby in programma domani (ore 15) all’Arechi. Ventiquattro i convocati, ovvero tutti fatta eccezione gli infortunati Akpa Akpro e Rossi, il lungodegente Orlando e Bernardini, fuori per scelta tecnica. Colantuno, che confermerà il 4-3-3 con cui ha sbancato Ascoli, sembra aver sciolto i propri dubbi di formazione: davanti a Radunovic sarà Tuia ad affiancare Schiavi nel cuore del pacchetto arretrato con Casasola e Pucino, fatto salvo l’impiego last minute di Vitale, sulle corsie laterali. A centrocampo Minala, match-winner dell’andata, con Ricci e Kiyine. In attacco Di Roberto, preferito a Zito, Bocalon e Sprocati.

L'elenco dei 24 convocati (in ordine alfabetico e preceduti dai rispettivi numeri di maglia).

Portieri: 12. Adamonis, 1. Radunovic, 33. Russo.

Difensori: 26. Asmah, 15. Casasola, 5. Mantovani, 31. Monaco, 34. Popescu, 2. Pucino, 6. Schiavi, 16. Tuia, 3. Vitale.

Centrocampisti: 14. Della Rocca, 13. Kiyine, 17. Minala, 23. Odjer, 17. Ricci, 8. Signorelli, 27. Zito.

Attaccanti: 24. Bocalon, 11. Di Roberto, 19. Palombi, 10. Rosina, 28. Sprocati.