Salernitana-Avellino: alle 21 Derby B su 696 TV OttoChannel

E' la vigilia di Salernitana-Avellino: domani alle 15 la sfida tra i granata e i biancoverdi, ma il Derby è già su 696 TV OttoChannel. In diretta, alle 21, classico appuntamento con Carmine Quaglia e i suoi ospiti, Annibale Discepolo, Maurizio Grillo e il direttore sportivo, doppio ex, Antonio Loschiavo. Tutta la presentazione del match di domani con servizi, interviste e commenti. In collegamento telefonico due protagonisti dei derby del passato: Erjon Bogdani e Gaetano Calvaresi.

Telespettatori, come sempre, protagonisti: attraverso telefonate in diretta allo 0825/23743, ma anche tramite sms o WhatsApp, al numero 3428725223, alimenterete il dibattito in studio.

Redazione Sport