Avellino, niente riposo: i lupi hanno rivisto il derby Come preannunciato dal direttore sportivo De Vito la squadra ha rivisto la gara con la Salernitana

di Marco Festa

Lo aveva preannunciato il direttore sportivo Enzo De Vito nel corso di un collegamento telefonico con 0825: “Anticipiamo la ripresa per rivedere la partita con la Salernitana, la decisione è mia.” Così è stato: l’Avellino non ha goduto di alcun riposo dopo la debacle di Salerno e questo pomeriggio si è ritrovato davanti al proiettore, nella sala stampa del Partenio-Lombardi, per analizzare nel dettaglio sbavature e passaggi a vuoto (molteplici) della prestazione altamente insoddisfacente offerta nel derby.

Nessuna contestazione per i calciatori biancoverdi, che invece, nella serata di ieri, erano stati attesi da uno sparuto gruppo di supporters ricevendo invettive e incassando il loro malcontento. Domani la ripresa degli allenamenti: da valutare se le porte saranno chiuse o aperte. Rientrerà dalla squalifica capitan D'Angelo, che ieri non è stato avvistato in tribuna a Salerno, il ritorno di Cabezas dovrebbe essere solo questione di ore. Da valutare le condizioni di Castaldo, Moretti e Radu oltre ai progressi di Morosini. Domenica arriva il Pescara, la Curva Sud potrebbe restare chiusa dopo gli episodi di violenza, tra gruppi di tifosi irpini, verificatisi all’Arechi.