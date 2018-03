Avellino, risse al derby: si va verso il divieto di trasferta Dovrebbe essere nel contempo scongiurato il rischio di chiusura della Curva Sud contro il Pescara

di Marco Festa

Sembrerebbe (il condizionale resta però d'obbligo) scongiurato il rischio di una chiusura della Curva Sud in occassione di Avellino - Pescara (in programma domenica alle ore 17:30) dopo gli incidenti tra alcuni gruppi di ultras avellinesi avvenuti prima, durante e soprattutto dopo Salernitana - Avellino, giocata domenica scorsa allo stadio "Arechi". In attesa della decisione dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, che dovrebbe arrivare nella giornata di domani, prende invece quota l'ipotesi del divieto di trasferta come provvedimento in merito ai fatti di cui sopra.

Da domani, saranno intanto in vendita i tagliandi per assistere alla partita con gli adriatici.

Questi i prezzi dei biglietti, in promozione, fino a sabato 17 marzo:

Tribuna Montevergine Centrale: non in vendita (riservata solo agli abbonati);

Tribuna Montevergine Laterale: 22 euro, ridotto 16 euro, bambini (2007-2012) 5 euro;

Tribuna Terminio: 17 euro, ridotto 13 euro;

Curva Sud: 12 euro, ridotto 10 euro.

Questi i prezzi dei biglietti nel giorno della partita, domenica 18 marzo:

Tribuna Montevergine Centrale: non in vendita (riservata solo agli abbonati);

Tribuna Montevergine Laterale: 25 euro, ridotto 18 euro, bambini (2007-2012) 7 euro;

Tribuna Terminio: 20 euro, ridotto 15 euro;

Curva Sud: 15 euro, ridotto 12 euro.

È possibile acquistare i tagliandi presso la biglietteria nei seguenti giorni e orari:

Domani dalle 15 alle 19;

Mercoledì 14 marzo dalle 15 alle 19;

Giovedì 15 marzo dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 15 alle 19;

Venerdì 16 marzo dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 15 alle 19;

Sabato 17 marzo dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 15 alle 19;

Domenica 18 marzo dalle 10:30 a inizio partita.

*I biglietti ridotti sono riservati alle donne, ai nati prima del 31 dicembre 1952 e ai ragazzi nati dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006.

In tribuna Montevergine Laterale è obbligatorio l’acquisto del biglietto per i bambini nati dall’anno 2007 all’anno 2012 compreso al costo di 5 euro. Il giorno della gara il costo è di 7 euro.

È obbligatoria la presentazione di un valido documento di identità, in mancanza non si procederà all’emissione del titolo di accesso richiesto.

È possibile acquistare i biglietti della gara Avellino-Pescara, con l'aggiunta del diritto di prevendita (€ 1,50 a biglietto), anche presso tutti i punti vendita del circuito nazionale GO2 (questo il link per visualizzare tutti punti vendita del circuito GO2:http://www.go2.it/rivenditori_pdf.php).

Vendite online attive su boxol.it