Avellino, risse al derby: ecco la decisione dell'Osservatorio Rimesse al CASMS le valutazioni sul possibile divieto di trasferta a Vercelli

di Marco Festa

Si è riunito questo pomeriggio l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, che era chiamato ad esprimersi anche sulla coda violenta che, al termine del derby di domenica scorsa all'Arechi contro la Salernitana, ha visto protagoniste opposte fazioni di ultras dell'Avellino. Come trapelato nella giornata di ieri, non è stata disposta la chiusura della Curva Sud per il match interno di domenica col Pescara, ma la tifoseria irpina sarà attenzionata. Rimesse inoltre al CASMS le valutazioni e la decisione sul possibile divieto di trasferta a Vercelli (domenica 25 marzo).

Foto: usavellino.club