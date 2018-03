Verso Avellino-Pescara: arbitrerà Minelli Le designazioni arbitrali della decima giornata di ritorno in Serie B

di Carmine Quaglia

Alle 15 sarà test amichevole con la Primavera per l'Avellino che, domenica, con calcio d'inizio alle 17.30, affronterà il Pescara al Partenio-Lombardi. La gara tra i lupi e i delfini sarà diretta dal signor Daniele Minelli della sezione di Varese. L'Avellino ritroverà il fischietto lombardo, arbitro del pari casalingo (0-0) contro la Virtus Entella dell'11 novembre scorso (unico precedente in stagione). il bilancio complessivo per i biancoverdi con Minelli direttore di gara è di 3 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte (striscia aperta di 4 pari consecutivi). L'ultimo successo con l'arbitro varesino è proprio un Avellino-Pescara, datato 3 maggio 2015 e terminato con il risultato di 3-2 in favore dei lupi, allora guidati in panchina da Rastelli. Domenica, Minelli sarà coadiuvato dagli assistenti, i signori Lombardi e Scarpa. Il quarto uomo sarà Longo.