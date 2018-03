Avellino, contusione al polpaccio per D'Angelo 12-0 nel test con la Primavera. Differenziato per Castaldo e Radu. Palestra per Ngawa e Morero

di Carmine Quaglia

Amichevole contro la Primavera, nel pomeriggio, per l'Avellino: 12-0 con diversi cambi nella formazione presentata da Walter Alfredo Novellino, durante il test in famiglia, tra la prima e la seconda frazione di gioco. Migliorini e Rizzato appaiono in rampa di lancio verso una maglia da titolare anche perché Ngawa e Morero ha svolto solo lavoro personalizzato in palestra. Dal bordocampo, lato panchine, Morosini scalpita seguendo con attenzione le azioni dei compagni di squadra. Sempre ai margini del campo da gioco, vicino alla porta, sotto la Curva Nord, lavoro differenziato per Castaldo e Radu. Nel primo tempo, dopo una doppietta intervallata da una rete di D'Angelo, Ardemagni si è fatto neutralizzare un calcio di rigore dal terzo portiere Casadei. Nella prima frazione, un intervento su D'Angelo ha costretto il centrocampista a lasciare anzitempo la seduta: le condizioni del capitano biancoverde saranno valutate nelle prossime ore dallo staff medico. Nella ripresa, il protagonista è Asencio con 6 marcature. Rete anche per Bidaoui, con un gran destro all'incrocio, per Evangelista e il giovane Di Martino. Il tutto in attesa del rientro di Cabezas. Clima disteso, sempre con il rammarico per quanto mancato dai biancoverdi nel derby dell'Arechi, ma dalla Tribuna Montevergine nessun coro o invettiva contro squadra e tecnico.